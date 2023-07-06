Twitter'a rakip sosyal medya platformu Threads kullanıma açıldı! Uygulamada Kılıçdaroğlu'nun ilk paylaşımı 'İstifa et' yorumlarıyla doldu
Twitter'ın sahibi Elon Musk tarafından platforma getirilen tweet görüntüleme kısıtlamasının ardından kullanıcıların alternatif sosyal medya platformlarına olan ilgisi artıyor. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg tarafından Twitter'a rakip olarak piyasaya sürülen Threads uygulaması, 100'den fazla ülkede kullanıma girdi. Uygulamada ilk 7 saat içerisinde 10 milyondan fazla kişi hesap açtı. 'Değişim' beklentilerine kulaklarını tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da ilk günden yeni sosyal medya platformu Threads'te hesap açtı. Uygulamadan yaptığı ilk paylaşımda son grup toplantısından bir videoya yer veren Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı 'İstifa et' tepkileriyle doldu.
Twitter'ın sahibi Elon Musk ve Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in "kafes dövüşü" diyaloğu dünyanın gündemine otururken, sosyal medya dünyasının iki büyük ismi şimdi de platform rekabeti ile tekrar gündemin ilk sıralarına yükselmeyi başardı.
ZUCKERBERG'İN YENİ PLATFORMU: THREADS
Musk'ın Twitter'a tweet görüntüleme sınırlaması getirmesinin ardından birçok kullanıcının, alternatif platform arayışına girdiği bugünlerde, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu olan Threads'i kullanıma sundu.Arayüzü Twitter ile benzerlik gösteren Threads ile ilgili bir açıklama yapan Meta şirketi, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğunu bildirdi.
Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.Instagram ile bağlantısı olan yeni sosyal medya platformunu telefonlarına indiren kullanıcılar, Instagram'daki arkadaşları ile Threads üzerinden de arkadaşlık kurabiliyor ve takipçi sayılarını hızla artırabiliyor.
Online istatistik portalı Statista'nın Ocak 2023 verilerine göre, Instagram'ın aylık aktif 2 milyar kullanıcı sayısı olurken, Twitter'ın ise 556 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunuyor. Mark Zuckerberg, Threads uygulaması kullanıma sunulduktan sonra ilk 7 saat içinde 10 milyondan fazla kullanıcının kaydolduğunu bildirdi.
İLK LİNÇ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ilk günden Threads hesabı açan isimlerden oldu. 'Değişim' beklentilerine karşılık bir kez daha istifa etmeyeceği imasında bulunduğu videosunu paylaşan Kılıçdaroğlu, "25 milyon insanla bir araya gelebildiysek, büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. Bugünkü görevim 25 milyondan bir kişiyi bile feda etmeden, ülkemin namuslu, vicdanlı, hakkın yanında olan kitlelerinin sayısını artıracak süreci yönetmektir" ifadelerini kullandı.