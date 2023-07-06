Twitter’a rakip sosyal medya platformu Threads kullanıma açıldı! Uygulamada Kılıçdaroğlu’nun ilk paylaşımı ’İstifa et’ yorumlarıyla doldu

ZUCKERBERG'İN YENİ PLATFORMU: THREADS

Musk'ın Twitter'a tweet görüntüleme sınırlaması getirmesinin ardından birçok kullanıcının, alternatif platform arayışına girdiği bugünlerde, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu olan Threads'i kullanıma sundu.Arayüzü Twitter ile benzerlik gösteren Threads ile ilgili bir açıklama yapan Meta şirketi, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğunu bildirdi.