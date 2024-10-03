Takvim.com.tr TEKNOFEST'TE | Hava savunma sistemleri yarışmasının birincileri projelerini anlattı

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ikinci gününde tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin ikinci gününde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alacak. Öte yandan Takvim.com.tr olarak biz de TEKNOFEST coşkusuna ortak olmaya devam ediyoruz. Hava savunma sistemleri yarışmasının birincisi Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Hangar takımı Editörümüz Nur Demir'e projelerini anlattı.