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NASA'nın 'Perseverance' adlı keşif aracı Mars'ta!

NASA'nın 'Perseverance' adlı keşif aracı Mars'ta!
20.02.2021 00:49
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) "Perseverance" adlı keşif aracı Mars'a başarılı bir şekilde iniş yaptı. NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu. Daha önce NASA’nın başlattığı isim kampanyası ile adını duyuran Perseverance yanında ismini yazdıran milyonlara ait bu bilgilerle yol alıyor.


ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) "Perseverance" adlı keşif aracı Mars'a başarılı bir şekilde iniş yaptı. NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu. Daha önce NASA'nın başlattığı isim kampanyası ile adını duyuran Perseverance yanında ismini yazdıran milyonlara ait bu bilgilerle yol alıyor.
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