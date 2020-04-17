Koronavirüs salgınından korunmak için uzmanlar temastan uzak durmayı ve el yıkamayı öneriyor. Ancak dışarıdan eve dönüldükten sonra eller yıkansa dahi, dışarıda kullanılan cep telefonunun temizlenmemesi tehlike arz ediyor. Peki gün içerisinde sürekli temas ettiğimiz cep telefonunu nasıl temizlemeliyiz? Dezenfektanla telefon temizliği yapmak doğru mu? Telefon bakımı nasıl yapılmalı? Uzman eğitmen Mustafa Aydın, A Haber canlı yayınında soruların yanıtlarını verdi.
Koronavirüs cep telefonundan bulaşır mı? Virüse karşı cep telefonu nasıl kullanılmalı ve temizlenmeli? | Video17.04.2020 16:51
- Koronavirüs cep telefonundan bulaşır mı? Virüse karşı cep telefonu nasıl kullanılmalı ve temizlenmeli? | Video
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