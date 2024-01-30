Tesla'nın ve X'in CEO'su teknoloji milyarderi Elon Musk, insan beynine mikroçip yerleştirdi. "Telepati" adlı mikroçipi X sosyal medya hesabından duyuran Elon Musk, Neuralink mikroçipinin ilk kez bir insana yerleştirildiğini duyururken Stephen Hawking'den örnek verdi.

DÜŞÜNCE GÜCÜYLE HER ŞEYİ YAPABİLİRSİNİZ!

İlk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu duyuran Musk, Telepati ile telefon ve bilgisayar gibi tüm cihazların düşünce gücüyle kontrol edileceğini belirtti. Musk mikroçip ile felçlik ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları olan insanları tedavi etmeyi amaçlıyor.

"STEPHEN HAWKING BİR MÜZAYEDECİDEN HIZLI OLABİLİR"

Musk, Telepati ile Stephen Hawking gibi engelli kullanıcıların "bir müzayedeciden daha hızlı iletişim kullanabileceğini" belirtti ve "Stephen Hawking'in hızlı bir katip veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Hedef bu." dedi.

Elon Musk, ilk aşamada uzuvlarını kullanma yeteneğini kaybetmiş kişilerin Telepati kullanıcısı olacağını belirtiyor.

Mayıs 2023'te insanlar üzerinde denemelere başlamak için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay alan proje kapsamında daha önce maymunlar üzerinde deneyler yapılmıştı. Çiplerin maymunların beynindeki sinyalleri başarı ile yorumladığı ve cihazlara aktardığı kaydedilmişti.