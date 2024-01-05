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Haberler Teknoloji Videoları Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024, 11:56 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024, 12:18

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı A Haber'e konuştu: ''Gururla fırlatma gününü bekliyorum''

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım sürüyor. İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesi için hazırlıklar tamamlandı. Artık gün sayan Gezeravcı A Haber'e konuştu. İşte ''Gururla fırlatma gününü bekliyorum'' diyen Gezeravcı'nın A Haber'e verdiği özel röportaj.

TUA, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Heyecana ne kadar hazırız? Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım başladı. Astronotumuz Alper Gezeravcı ve AX-3 görevinin mürettebat üyeleri SpaceX Dragon uzay aracı eğitimlerini başarıyla tamamladı." ifadelerine yer vermişti.

TARİHİ GÖREVE SAYILI GÜNLER KALDI

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın, AX-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edeceğini kaydederek, "Bu tarihi görev; Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak" ifadelerini kullanarak yolculuğun saatini duyurdu. bir buçuk gün sürecek yolculuk sonucunda mürettebatın 19 Ocak 13.15'te ISS'e ulaşması bekleniyor.



UZAY MİSYONUNA ÖZEL HATIRA PULU

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile PTT tarafından Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirecek astronot Alper Gezeravcı'nın Türk Bayrağını uzaya çıkaracağı misyona özel hatıra pulu ile zarf tasarlandı.

100. YILA ÖZEL

Pulun sol tarafında içerisinde 100. Yıl logosuyla beraber Türkiye Uzay Ajansı logosunu da içeren, 8 köşeli Selçuklu Yıldızı yer alıyor. Onun yanında omzunda Türk Bayrağı ile astronot Alper Gezeravcı'nın silüeti bulunuyor. Pulun etrafında ise tarihteki 16 Türk Devletine ithafen 16 yıldız konumlanıyor.

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