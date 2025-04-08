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ANKA 3 Süper Şimşek Füzesi videosu izle!
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ANKA 3 Süper Şimşek Füzesi videosu izle!

Giriş Tarihi: 8.04.2025 17:22:31

TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA 3, kanat altından fırlattığı Süper Şimşek füzesiyle başarılı bir test atışı gerçekleştirdi. Savunma sanayisinde kritik bir eşik daha aşıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA 3, Süper Şimşek füzesini kanat altından bırakarak başarılı bir test atışı yaptı.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından ANKA 3'ün test atışı görüntüleri paylaşıldı. Görüntüde, ANKA 3'ün TUSAŞ'ın havadan karaya füzesi ve havadan havaya füzesi Süper Şimşek'i bıraktığı anlar ve hedefin isabetle vurulması yer aldı. Açıklamada, "ANKA 3'ten hedefe süper atış. ANKA 3, Süper Şimşek'i kanat altından bırakarak bir başarıya daha imza attı. Milli mühendislik gücümüzle hedeflerimize doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz. Katettiğimiz yollarda aldığımız başarılar, gelecek için ilham olmaya devam ediyor" denildi

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