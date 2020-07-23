Almanya'da WhatsApp iddiası giderek derinleşiyor! Mesajlar gizli servis ve emniyet tarafından izleniyor! WhatsApp'ta QR kod tehlikesi!

23.07.2020 15:22

Alman Federal Kriminal Dairesi olan BKA’nın WhatsApp şifreli mesajlarına eriştiği ortaya çıktı. Öte yandan söz konusu dairenin mesajlara ulaşmak için herhangi bir casus yazılıma gerek duymadığı ve kişi listesine de ulaştığı açıklandı. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, bilgisayarda WhatsApp açmak için kullanılan QR koda sahip olanın her yerden mesajlara ulaşabileceğini belirtti.

Batı Alman Televizyon Kurumu (WDR) ve Bavyera Televizyon Kurumunun (BR) ortak haberinde, BKA'nın "Bilgi Teknolojisi İzleme" biriminin şifrelenmiş WhatsApp sohbetlerini almanın bir yolunu bulduğu belirtildi.

BKA'nın şüphelendikleri kişilerin mesajlarına herhangi bir casus yazılım yüklemeden "WhatsApp Web" sistemini kullanarak ulaşabildiği ileri sürülen haberde, kurum içi yazışmalarda, "BKA, WhatsApp hesabından gelen metin, video, görüntü ve kısa sesli mesajların gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan bir metoda sahiptir. Şüphelenilen kişinin rehberindeki kişiler de bu şekilde bilinir hale getirilebilir." ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.

Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Martina Renner, duruma tepki göstererek terörle mücadele bağlamında kişisel yazışmaların takibinin ancak hakim kararıyla olabileceğini vurguladı.

QR KOD TEHLİKESİ!

Peki WhatsApp uygulaması ne kadar güvenli? Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulundu. Kırık, masaüstü bilgisayarlar WhatsApp'ı açmak için kullanılan QR koda sahip olmanın her yerde mesajlara ulaşım sağlayabileceğini vurgulayarak kullanıcılara uyarılarda bulundu.