Kırklarelispor Fenerbahçe maçı saat 14.30'da başladı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağında Kırklarelispor'a konuk olan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak rövanşa avantajlı çıkmak istiyor. Fenerbahçe, deplasmanda 4-2, İstanbul'da ise 4-0'lık skorla rakibini mağlup ederek elemişti. Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı A spor canlı izle seçeneğiyle takvim.com.tr'de...

HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kırklarelispor ile karşılaşıyor. Kırklareli Atatürk Stadı'nda 5 Şubat Çarşamba saat 14.30'da başlayan mücadele A Spor kanalından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor.

FENERBAHÇE'NİN KUPA İSTATİSTİĞİ

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan başlayan Fenerbahçe, Tarsus idmanyurdu'nu 3-1 mağlup ettikten sonra 5. turda İstanbulspor'u 4-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle geçti.

Son 16 turunda HES Kablo Kayserispor ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini Kadıköy'de 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

KIRKLARELİSPOR'UN KUPA İSTATİSTİĞİ

GMG Kırklarelispor, 3. turdan başladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Kelkit Belediyespor ve Ankaragücü'nü 1-0 yenerek saf dışı bıraktıktan sonra 5. tur ilk maçında evinde 2-1 mağlup ettiği Gaziantep'e deplasmanda 3-2 yenilerek son 16 turuna kaldı.

Kırklarelispor bu turda deplasmanda 1-1 sona eren maçın rövanşında Medipol Başakşehir ile evinde golsüz berabere kalarak son 8 takım arasına kaldı.

Kırklarelispor'la 1984 - 85 sezonunda da Türkiye Kupası 3. turunda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 4-2, İstanbul'da ise 4-0'lık skorla mağlup ederek elemişti.