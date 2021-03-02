Yeni Malatyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM İZLE | BJK MALATYA maçı kaç kaç

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM İZLE! Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Hakem Halis Özkahya yönetiminde Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte maça dair tüm detaylar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. İki takımda da hedef mutlak galibiyet.



Beşiktaş 54 puanla ikinci sırada bulunurken Yeni Malatyaspor 31 puanla 13. sırada yer alıyor.





YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ CANLI ANLATIMI VE TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ







YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Yeni Malatya: Ertaç, Hafez, Wallace, Hadebe, Mallan, Chebake, Acquah, Zeki Yavru, Mustafa, Adem Büyük, Benjamin Tetteh.

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar





ERSİN YEDEK KULÜBESİNDE KALE UTKU'YA EMANET

Beşiktaş'ta dün rahatsızlanan Ersin Destanoğlu, kafile ile Malatya'ya gitti. 20 yaşındaki eldivenin durumunda gelişme olmadı ve ilk 11'de Utku Yuvakuran'ın başlamasına karar verildi.

Utku Yuvakuran bu sezon 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de Avrupa Ligi Eleme maçı olmak üzere toplam 8 karşılaşmada forma giydi.





SON 3 MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, ligde oynadığı son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u 3-0'lık skorlarla mağlup etti.





4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta oynanacak karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza yarın oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde 29. haftada oynanacak Gaziantep mücadelesinde cezalı duruma düşecek.





İKİ TAKIM 8. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, ligde 8. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın oynadığı 7 maçta Beşiktaş'ın 5, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi.

2017-2018 sezonunda oynanan ilk maç 0-0 beraberlikle biterken, ikinci yarıdaki karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, sonraki sezon oynanan iki karşılaşmada rakibine 2-1'lik skorlarla üstünlük kurdu.

Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Siyah-beyazlı ekip de deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, bu sezon evindeki karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.