RAMAZAN İMSAKİYE
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Usta yorumcu Erman Toroğlu'dan çok konuşulacak Galatasaray yorumu

Usta yorumcu Erman Toroğlu'dan çok konuşulacak Galatasaray yorumu
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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Galatasaray ne zaman karışsa başarılı oluyor. Yönetim, Fatih Terim falan birbirine girdiği zaman başarılı oluyorlar." dedi.


'in 41. haftasında 'u 4-1 mağlup eden zirveyle puanını eşitledi. yorumcusu , 'Takım Oyunu' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Toroğlu, "Galatasaray ne zaman karışsa başarılı oluyor. Yönetim, Fatih Terim falan birbirine girdiği zaman başarılı oluyorlar. Tabi bir de Fatih Terim faktörü var. Fatih Terim boğaz köprüsünden düşse Beylerbeyi'ne yürüyerek geçer, iki de lüfer alır geçer." dedi.

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