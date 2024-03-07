Union Saint-Gilloise Fenerbahçe maçı CANLI | Union SG FB maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti (VİDEO HABER)

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de rota Avrupa mücadelesine çevrildi. Konferans Ligi son 16 turunda Belçika temsilcisiyle karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, ilk maçtan skor avantajını elde ederek İstanbul'da oynanacak karşılaşmaya rahat çıkmak istiyor. Konferans Ligi'nde Fenerbahçe H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalmaya hak kazanmıştı. Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint Gilloise bu sezon ligde Anderlecht, Club Brugge gibi takımların önünde lider konumda bulunuyor. Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı Lotto Park'ta oynanacak. Temsilcilerimizin bazı karşılaşmalarının şifresiz olarak yayınlanması sebebiyle mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağı mercek altına alındı. Peki Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte, Union SG - FB maçına ilişkin detaylar…

ASpor CANLI YAYIN

UNİON SAİNT GİLLOİSE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Union SG deplasmanında sahaya çıkıyor. Fenerbahçe'de kritik mücadele öncesinde eksik isimler dikkat çekti. Belçika temsilcisi, Avrupa'da çıktığı maçları RSC Anderlecht Stadı'nda oynuyor.



Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı 7 Mart Perşembe günü saat 23.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.

MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.



UNİON SG - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?



UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin maçını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, mücadelenin ekranlara geleceği kanalı merak ediyor.



Konferans Ligi yayın hakları Exxen'de bulunuyor. Union Saint - Gilloise Fenerbahçe karşılaşması platform üzerinden izleyiciyle buluşacak.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Livakovic, İrfan Can, Furkan, Osayi, Çağlar, Bonucci, Djiku, Jayden, Ahmet, Muhammet, Ferdi, Krunic, İsmail, Fred, Zajc, Mert Hakan, Szymanski, Kent, Cengiz, Tadic, Dzeko, Batshuayi, Çağrı



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK



Fenerbahçe, özellikle Trendyol Süper Lig'de zorlu bir fikstüre girmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde yoğun maç trafiği öncesi üç sakat oyuncu bulunuyor.



Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Becao, İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek.



UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun Belçika temsilcisiyle oynanan maçta sahada olmayacak.



UNİON SG PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ



Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi Unions SG, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Belçika Ligi'nde bu sezon Anderlecht, Club Brugge gibi takımların önünde liderliğini sürdürüyor.



Union Saint-Gilloise, oynadığı 28 karşılaşmada 21 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde oynadığı maçlarda rakip fileleri 61 kez sarsarken kalesinde ise 29 gol gördü. Belçika temsilcisi oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



RÖVANŞ MAÇI 14 MART'TA OYNANACAK



UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Turu karşılaşmaları iki maç üzerinden oynanıyor. İlk mücadelenin ardından rövanş karşılaşması 14 Mart Perşembe günü oynanacak.