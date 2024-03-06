Galatasaray'ın golcüsü Kerem Aktürkoğlu'nun önünü kesenler suç makinesi çıktı: 4 kişi gözaltında

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilip elendiği maçın ardından trafik tartışmasında milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun önünü kesen 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay 29 Şubat akşamı, Zeytinburnu'nda yaşandı.

Fatih Karagümrük maçının ardından evine doğru otomobiliyle yola çıkan Kerem Aktürkoğlu, bir başka otomobilin içinde bulunanlarla Haliç Köprüsü üzerinde başlayan Zeytinburnu'nda sonlanan yol verme tartışması yaşadı.

Şüpheliler, Zeytinburnu'nda, Kerem Aktürkoğlu'nu yolunu keserek durdurdu.

Otomobilin içinde bulunan 4 kişi ile Kerem Aktüroğlu arasında sözlü tartışma yaşanırken, olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Milli futbolcu Kerem Aktüroğlu'nun şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından soruşturma açıldı.

Polis yaptığı incelemede, olaydan sonra kaçan otomobilin plakasını ve içindekilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler K.D., M.K., S.T. ve A.O. olayla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi.

Şüphelilerden M.K'nin daha önceden huzur bozmak, kasten yaralama, tehdit gibi suçlardan 7 suç kaydının olduğu belirlendi.

Diğer şüpheli S.T'nin ise uyuşturucu kullanmak, hırsızlık, trafik güvenliğini tehlikeye atmak, ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Şüpheli A.O'nun ise daha önceden taksirle adam öldürmek, uyuşturucu bulundurmak, görev yaptırmaya engel olmak, hırsızlık suçlarından 7 kez gözaltına alındığı belirlendi.

Şüpheli K.D'nin ise tehdit suçundan bir kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheliler olay sırasında karşılıklı hakaret olayının yaşandığını, ardından olay yerinden ayrıldıklarını söyledikleri öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.