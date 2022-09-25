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Türkiye Faroe Adaları 📺 TRT 1 Canlı İzle! ⚽ Mili maç trt 1 canlı yayını

Türkiye Faroe Adaları 📺 TRT 1 Canlı İzle! ⚽ Mili maç trt 1 canlı yayını
25.09.2022 22:17 - Son Güncelleme: 25.09.2022 22:28

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Türkiye Faroe Adaları 📺 TRT 1 Canlı İzle! A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Faroe Adaları'na konuk oluyor. Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetiyor. Faroe Adaları - Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Faroe Adaları ile Türkiye 2022-2024 UEFA Uluslar Ligi 6. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Faroe Adaları-Türkiye maçı, Torsvollur'nde oynanıyor. Faroe Adaları-Türkiye maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında bu akşam Faroe Adaları'na konuk olacak. Başkent Torshavn'daki Torsvollur Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Ukrayna Futbol Federasyonundan Serhiy Boiko düdük çalacak.

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Ay-yıldızlı ekipte cezalı Cengiz Ünder ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Enes Ünal bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yerine aday kadroya davet edilen Umut Bozok, Ravil Tagir, Cenk Özkaçar ve Berkay Özcan ise teknik direktör Stefan Kuntz'tan forma şansı bekleyecek.

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Grupta sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 ve sahasında Litvanya'yı 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, son maçında İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kalıp, gruptaki ilk puan kaybını yaşadı. Milliler, bu puan kaybına rağmen son maçlar öncesi grubunu 13 puanla lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi.

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