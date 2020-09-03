03.09.2020 15:05

Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunun ilk devresinde lig maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020-2021 sezonunun ilk devresinde liglerin seyircisiz oynatılacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 25.08.2020 tarihindeki toplantısında ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar aldığı hatırlatılarak, "Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile TC Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulunun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir." denildi.