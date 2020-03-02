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Trabzonspor'da Daniel Sturridge'ın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da Daniel Sturridge'ın sözleşmesi feshedildi

02.03.2020 12:21

Son dakika haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından, Trabzonspor'un yolunu tutan Daniel Andre Sturridge ile yollar ayrıldı. Trabzonspor, Daniel Sturridge'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada 'Futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir.' denildi. İşte ayrıntılar...


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