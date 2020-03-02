Trabzonspor'da Daniel Sturridge'ın sözleşmesi feshedildi

Son dakika haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından, Trabzonspor'un yolunu tutan Daniel Andre Sturridge ile yollar ayrıldı. Trabzonspor, Daniel Sturridge'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada 'Futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir.' denildi. İşte ayrıntılar...
Trabzonspor'da Daniel Sturridge'ın sözleşmesi feshedildi02.03.2020 12:21
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