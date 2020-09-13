Trabzonspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın karantinada olduğu için takımın başında yer alamıyor. Trabzonspor-Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk derbisinde Trabzonspor, M
edical Park Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlıyor. Ali Şansalan'ın yönettiği zorlu mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ | CANLI
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nskala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban