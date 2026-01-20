Torreira’dan veda iddialarına rest!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik 7. hafta mücadelesinde Atletico Madrid'i ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'da, maç öncesi düzenlenen basın toplantısına Lucas Torreira damga vurdu. Son dönemde adı sıkça ayrılık haberleriyle anılan tecrübeli orta saha, kalbindeki gerçeği tüm şeffaflığıyla paylaştı.

"Babamın Sağlık Sorunları Konsantrasyonumu Etkiledi"

Samimi açıklamalarda bulunan Torreira, son dönemdeki durgunluğunun nedenini ailesine bağlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda geleceğimle ilgili çok konuşuldu ama ben hep gerçeklerle ve kalbimle hareket ettim. Geldiğim ilk andan itibaren bu formayı adanmışlıkla giydim. Ancak dürüst olmam gerekirse; son zamanlarda babam bazı sağlık problemleri yaşadı ve bu durum takıma tam olarak konsantre olmamı zorlaştırdı. Ailenizden uzaktayken bu süreçleri yönetmek gerçekten güç."

"Galatasaray Hiçbir Oyuncudan Küçük Değildir"

Transfer iddiaları karşısında net bir duruş sergileyen yıldız oyuncu, spekülasyonlara şu sözlerle son noktayı koydu: "Galatasaray'a konsantre olmak istiyorum, şu anda çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Buradan gitmek istersem bunu zaten kendim söylerim. Ben bir şey söylemediğim sürece buradayım. Her zamanki gibi her topta hayatımı sahaya koymaya devam edeceğim. Şunu kimse unutmasın; en önemlisi Galatasaray'dır ve hiçbir oyuncu bu kulüpten daha önemli değildir."