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Taraftarlar Neymar’a saldırıp ayakkabılarını çaldı! O anlar kameraya yansıdı | VİDEO

Taraftarlar Neymar’a saldırıp ayakkabılarını çaldı! O anlar kameraya yansıdı | VİDEO
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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar, Brezilya Milli Takımı'nda eşi benzeri görülmeyen bir olayla karşılaştı. Ekvador ile oynanacak mücadele öncesi kalacakları otele varan ve takım otobüsünden inen Neymar'a 2 taraftar önce saldırdı ve sonra ayakkabısını çaldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.


Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar, Brezilya Milli Takımı'nda neye uğradığını şaşırdı.

Ekvador ile oynayacakları maç öncesi kalacakları otele varan Brezilya Milli Takımını otel çevresinde birçok taraftar bekliyordu.,

O ANLAR KAMERADA

O esnada iki taraftar, otobüsten inen Neymar'ın üzerine atladı ve yıldız futbolcuyu yere devirdi. Neymar'ın yere devrildiği ve ayakkabısının çalındığı o anlar orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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