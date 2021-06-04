Fenerbahçe son dakika! Futbolda şike davasında karar: FETÖ'cülere ceza yağdı

Son dakika haberi! Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında sona gelindi. Mahkeme heyeti başkanı kararı okuyor. Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya futbolda şike kumpası davasında 1406 yıl hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada mahkeme heyeti başkanı kararı okudu.

HİDAYET KARACA'YA 1406 YIL HAPİS

Buna göre, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, 76 kez uygulanmak üzere "haberleşmenin gizliliğini ihlal", 166 kez "resmi belgede sahtecilik" ve 91 kez "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.

LOKMAN YANIK 161 YIL 8 AY

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, "silahlı terör örgütüne yardım etmek", 91 kez uygulanmak üzere "iftira" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.





NAZMİ ARDIÇ'A 1972 YIL 10 AY

Dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 74 kez "haberleşmenin gizliliğini ihlal", 86 kez "iftira" ve 148 kez "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 1972 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.

Davada, diğer sanıklara da çeşitli suçlardan hapis cezaları verilirken bazıları da beraat etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, müdahil Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.



Ali Koç mahkemenin verdiği karar sonrası yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe açısından üzülerek söylüyorum ki tarihi bir gün. Keşke bugünleri yaşamasaydık. Ben avukatlarımıza, başından sonra davaları takip edenlere teşekkür ediyorum. Kulüp avukatlarımız da yıllarını verdiler. Fenerbahçe'nin bir pazar sabahı başlayan ve bugüne kadar maddi manevi çok büyük zararlara uğratan bu davada çok önemli bir dönüm noktasına geldik. Hukuki süreç tamamlanmadı. Yargıtay'dan karar bekliyoruz. Bugün çıkan kararlarda cezalar o kadar ağır ki değişeceğini sanmıyoruz.

HİÇBİR HUKUKİ SONUÇLA ÖLÇÜLEMEZ

Fenerbahçe'nin ve milyonlarca taraftarın bu süreçte yaşadıkları hiçbir hukuki sonuçla ölçülemez. Bunlar baş aktörler. Bir de bu işin yan aktörleri var. Rüzgarın nereden estiğine bakarak Fenerbahçe'yi medya aracıyla, ellerindeki köşelerde, çıktıkları TV programlarında şakşaklayan insanlarla hukuken olmasa da vicdanen hesaplaşacağız. Daha oraya gelmedik. Fenerbahçe 3 Temmuz Kumpas Davası büyük resimde yalnızca bir bölüm. Kul hakkı yediler, iftira attılar. İnsanlar kanser oldu, çocuklar utancından okula gidemedi.



ALLAH BİR DAHA GÖSTERMESİN

Sonucunda kurguladıkları, iğrenç emellerine hizmet ettirmek için, bu ülkeyi yeniden dizayn etmek için aldıkları güçle, spor, siyaset, TSK olsun ülkemize çok büyük zararlar verdiler. Biz bunlardan bir tanesiyiz. Allah bugünleri Türkiye'ye bir kez daha göstermesin. Bu insanların bu kadar güç sahibi olmaları, devletin kılcal damarlarına sızarak bu güçlere gelmelerine nasıl müsaade edildiyse bundan ders alınması lazım. Bu dersler alındı mı emin değilim." dedi.