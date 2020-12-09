İstanbul Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain karşılaşmasında sahaya çıkmama kararı aldı. Öte yandan yapılan toplantılar neticesinde karşılaşmanın yarın kaldığı yerden devam edeceği bildirildi.

Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir karşılaşmasının 4'üncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.



İstanbul Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain karşılaşmasında sahaya çıkmama kararı aldı. Öte yandan yapılan toplantılar neticesinde karşılaşmanın yarın kaldığı yerden devam edeceği bildirildi.



UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun altıncı haftasında oynanacak Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Parc des Princes

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)

Paris Saint-Germain: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Veratti, Mbappe, Paredes, Neymar, Rafinha, Danilo, Florenzi, Bakker

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Rafael, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Deniz Türüç, Ponck, Crivelli

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