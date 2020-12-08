Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu. Medipol Başakşehir sahadan çekildi. Yaşanan bu gelişme sonrasında Başakşehir maçının iptal olup olmadığı ve hakemin Webo'ya ne söylediği araştırılıyor. TRT Spor canlı yayınına telefonla bağlanan Başakşehir Futbol kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ: "Herkesin önünde 4. hakem 'Negro' dedi! Eğer 4. hakem saha dışına atılırsa sahaya çıkacağız. 4. hakem sahaya çıkarsa Başakşehir sahaya çıkmayacak." açıklamasında bulundu.

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu. Medipol Başakşehir sahadan çekildi. Yaşanan bu gelişme sonrasında Başakşehir maçının iptal olup olmadığı ve hakemin Webo'ya ne söylediği araştırılıyor. TRT Spor canlı yayınına telefonla bağlanan Başakşehir Futbol kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ: "Herkesin önünde 4. hakem 'Negro' dedi! Eğer 4. hakem saha dışına atılırsa sahaya çıkacağız. 4. hakem sahaya çıkarsa Başakşehir sahaya çıkmayacak." açıklamasında bulundu.

PSG Başakşehir maçı iptal mi oldu? Hakem Webo'ya ne dedi? UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında ırkçılık skandalı yaşandı. Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. İşte son gelişmeler...

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı.

PSG BAŞAKŞEHİR MAÇI İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, PSG maçının dördüncü hakeminin sahada kalması durumunda maça çıkmayacaklarını açıkladı.

İşte detaylar;

Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı.

Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.

İstanbul Başakşehir'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irkçılığa hayır" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, PSG maçının dördüncü hakeminin sahada kalması durumunda maça çıkmayacaklarını açıkladı.

WEBO KİMDİR?

Tam adı Pierre Achille Webo Kouamo olan Kamerunlu oyuncu 20 Ocak 1982'de dünyaya geldi.

1 metre 81 santimetre boyundaki golcü oyuncu profesyonel kariyerine 2000 yılında Uruguay'da Club Nacional de Football takımında başladı. 3 yıl forma giydiği Uruguay'da 2 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Webo, 21 maçta 15 gol kaydetti. Webo 2002 senesinde ise Sudamericana Kupasında gol kralı olma başarısı gösterdi.

2003 yılında İspanya 2. lig ekiplerinden Leganés'e transfer olan Pierre Webo'yu aynı senenin yaz döneminde La Liga takımlarından Osasuna kadrosuna kattı. 4 sezon Osasuna forması giyen golcü oyuncu 114 maçta 20 gol attı. 2007 yılında Mallorca'ya transfer olan yıldız futbolcu 5 sezon mücadele ettiği İspanyol ekibinde çıktığı 113 karşılaşmada ağları 27 kez havalandırdı.

2011-2012 sezonunun başında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un kadrosuna kattığı Webo ilk sezonunda lig ve kupada 37 maça çıkarken; 15 gol kaydetti. 2012-2013 sezonunun ilk yarısında da 19 karşılaşmada forma giyen Pierre Webo rakip ağlara 9 gol gönderdi.

Kamerun Milli Takımı'nda da yer alan golcü oyuncu, 49 maçta 16 gol attı. Kamerun formasıyla 2 kez Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Webo, 2010 Dünya Kupası'nda da ülkesinin milli takımında yer aldı.