SON DAKİKA: Usta spor yazarı Erman Toroğlu'ndan flaş Belhanda sözleri: Terim yine de sahaya sürüyordu

Son dakika haberine göre, Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Belhanda'nın oyuna girdiği maçlarda Galatasaray'ın 10 kişi kaldığını belirten usta spor yazarı Erman Toroğlu, "Belhanda 31 Mayıs'a kadar olan bütün haklarını çatır çatır alır. Sen menajere 10 milyon Euro verirsen böyle olur." ifadelerini kullandı. Öte yandan Toroğlu, Terim'in Belhanda'yı yaşananları bilerek oynattığını iddia eti.

Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Belhanda'nın oyuna girdiği maçlarda Galatasaray'ın 10 kişi kaldığını belirten usta spor yazarı Erman Toroğlu, "Belhanda 31 Mayıs'a kadar olan bütün haklarını çatır çatır alır. Sen menajere 10 milyon Euro verirsen böyle olur." ifadelerini kullandı.







İşte Erman Toroğlu'nun o açıklamaları



İYİ SAHALARDA NASIL OYNADIĞINI DA BİLİYORUZ

Belhanda, Galatasaray Stadı zemininden bahsediyor ama bir hafta önce Ankaragücü ve Alanya'ya mağlup olurken zemin güzeldi o zaman ne yaptı. Belhanda'nın çok iyi sahalarda nasıl oynadığını da biliyoruz.





MENAJERİ 10 MİLYON EURO ALDI

Galatasaray yönetimi Belhanda'yı transfer ederken menajerine 10 milyon Euro para yatırmış. Belhanda 31 Mayıs'a kadar olan bütün haklarını çatır çatır alır. Sen menajere 10 milyon Euro verirsen böyle olur.



KOŞAMIYORSAN BU AHLAKSIZLIKTIR

Kötü zeminde pas, şut, çalım atamayabiliriz ama koşamıyorsan bu ahlaksızlıktır. Ben bir yerden bir yere koşarım kimse bunu engel olamaz. Belhanda sahada önce bir koşsun.



TERİM BİLE BİLE OYNATTI

Menajerinin yaptığı tüm küstahlıklara rağmen Fatih Terim yine de Belhanda'yı sahaya sürüyordu. Fatih Terim, Belhanda'dan yana tavır koyup oynattığını sağdan soldan duyuyorduk. Dedikodur ama doğrudur bu söylentiler. Seyirci serbest olsaydı Belhanda'nın esamesi okunmazdı. Belhanda, Terim sayesinde yürüdü sahada.