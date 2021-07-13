SON DAKİKA: Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstürü belli oldu! İşte derbi haftaları...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi yapıldı. Süper Lig, 2021-22 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacak. İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 2021-2022 maçları ve derbi tarihleri...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM OLACAK?

Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.

SEZONUN İLK DERBİSİ

2021-2022 sezonunun ilk derbisi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak.

İŞTE DERBİ TARİHLERİ:

9. hafta

Trabzonspor-Fenerbahçe

10. hafta

Beşiktaş-Galatasaray

13. hafta

Galatasaray-Fenerbahçe

17. hafta

Feberbahçe-Beşiktaş

Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şöyle:

Giresunspor-Galatasaray

Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep

Beşiktaş- Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe

Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor

Adana Demirspor-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-Alanyaspor

Altay-Kayserispor

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa