SON DAKİKA: Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstürü belli oldu! İşte derbi haftaları...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi yapıldı. Süper Lig, 2021-22 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacak. İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 2021-2022 maçları ve derbi tarihleri...
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM OLACAK?
Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.
SEZONUN İLK DERBİSİ
2021-2022 sezonunun ilk derbisi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak.
İŞTE DERBİ TARİHLERİ:
9. hafta
Trabzonspor-Fenerbahçe
10. hafta
Beşiktaş-Galatasaray
13. hafta
Galatasaray-Fenerbahçe
17. hafta
Feberbahçe-Beşiktaş
Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şöyle:
Giresunspor-Galatasaray
Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep
Beşiktaş- Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe
Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor
Adana Demirspor-Fenerbahçe
Medipol Başakşehir-Alanyaspor
Altay-Kayserispor
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa