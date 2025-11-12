PODCAST CANLI YAYIN
PFDK’dan Ersin ve Necip kararı: Tedbirler kaldırıldı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkındaki idari tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi. Yargılama süreci tedbirsiz olarak devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'la ilgili kararını açıkladı.

Tedbirler kaldırıldı

Kurul, iki futbolcu hakkında uygulanan idari tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi. PFDK'nın açıklamasında, "Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın idari tedbirlerinin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam etmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Süreç tedbirsiz sürecek

Kararla birlikte iki futbolcu, yargılama süreci devam ederken takımlarında forma giyebilecek. PFDK'nın nihai kararını ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.

