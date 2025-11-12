PFDK’dan Ersin ve Necip kararı: Tedbirler kaldırıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'la ilgili kararını açıkladı.

Tedbirler kaldırıldı

Kurul, iki futbolcu hakkında uygulanan idari tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi. PFDK'nın açıklamasında, "Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın idari tedbirlerinin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam etmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Süreç tedbirsiz sürecek

Kararla birlikte iki futbolcu, yargılama süreci devam ederken takımlarında forma giyebilecek. PFDK'nın nihai kararını ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.