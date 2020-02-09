Son dakika: Mustafa Cengiz'den Ali Koç'un tehditlerine sert cevap: Çıkıp her gün ağlıyorsunuz 09.02.2020 22:40

Son dakika haberi! Süper Lig'in 21. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi. Cengiz, "Siz hem gülüyorsunuz ama tabiri caizse ağlıyorsunuz her gün çıkıp" dedi.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları;

"Ben genelde maç sonunda beyanat vermiyorum. Rakibe saygı, oynanan futbola saygı açısından pek konuşmuyorum. Olaylar öyle bir hale geldi ki bu konuşmayı yapmak zorunda kaldım."

"BİZİM KARDEŞİMİZ, DAYIMIZ, ENİŞTEMİZ..."

"Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Kasımpaşa... Bizim kardeşimiz, dayımız, eniştemiz... Sadece renkler bizi ayırt ediyor, biz düşman değiliz. Tüm söylemlerimizde, toplumun deşarjı olması gereken futbolu nefret haline getirmeyelim"







ÇIKIP HER GÜN AĞLIYORSUNUZ

"O başkan gülüyormuş.... Ben kötülük dilemem, gülmesini dilerim. Yeter ki Galatasaray rekabeti onu ağlatsın. Siz hem gülüyorsunuz ama tabiri caizse ağlıyorsunuz her gün çıkıp. Geçen yıl sanırım kasım ayıydı, biz Rusya'daydık, 17 kulüp adına, sadece 8 kulübün imzaladığı bir bildiri yayınlandı. Bunu imzalayan başrollerden birinin hakemlerden şikayet etmesini anlamıyorum. Hakemler de insandır, hata yapabilir derken, hakemler melek mi oldu?"

"KADIKÖY'E KAZANMAYA GİDİYORUM"

"Ben Kadıköy'e kazanmaya gidiyorum, dostça, eşit, adil... Bizim lehimize de hakem hatası istemiyoruz, bizim karakterimizde bu var. Samimi söylüyorum. Biz orada yenebiliriz, 6-0 yenildik, onu da TV programı yaptılar. Orada Beşiktaş şampiyon olmuş, olabilir. Onları kutlarım."