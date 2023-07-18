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SON DAKİKA I TFF açıkladı! Süper Lig’de 4 takım küme düşecek

SON DAKİKA I TFF açıkladı! Süper Lig’de 4 takım küme düşecek
18.07.2023 18:16

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Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig’de 4 takımın küme düşeceğini açıkladı.

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