SON DAKİKA I TFF açıkladı! Süper Lig’de 4 takım küme düşecek

2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig'in statüsü Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu sezon sonunda 17, 18, 19 ve 20'nci sıralarda yer alan takımların küme düşeceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon sonunda Süper Lig'de 17, 18, 19 ve 20'inci sıraları alan 4 (dört) takım TFF 1. Lig'e düşer" denildi.