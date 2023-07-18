SON DAKİKA I İşte 2023-2024 Süper Lig fikstürü! İlk haftanın programı belli oldu! Sezonun ilk derbi maçı ne zaman?

"SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?"
Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.
"DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU"
Derbiler 2,5,9,11,15 ve 18. haftalarda oynanacak.
"1.HAFTA MAÇLARI"
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
DG Sivasspor - Yılport Samsunspor
Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
Pendikspor - A.Hatayspor
Alanyaspor - Başakşehir
Karagümrük - Beşiktaş
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Konyaspor - İstanbulspor
Kayserispor - Galatasaray
Trabzonspor - Antalyaspor
"İLK DERBİ GALATASARAY-TRABZONSPOR"
2. hafta | Galatasaray-Trabzonspor
5. hafta | Trabzonspor - Beşiktaş
9. hafta | Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta | Fenerbahçe-Trabzonspor
15. hafta | Beşiktaş-Fenerbahçe
18. hafta | Fenerbahçe-Galatasaray