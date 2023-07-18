SON DAKİKA I İşte 2023-2024 Süper Lig fikstürü! İlk haftanın programı belli oldu! Sezonun ilk derbi maçı ne zaman?

Türkiye'de milyonlarca futbolseverin ilgiyle takip ettiği Süper Lig Fikstür Çekim Töreni Riva'da TFF'ye ait tesislerde yapıldı. Törene futbol camiasından son derece önemli isimler katılırken tüm maçların oynanacağı takvim belli oldu. Buna göre ligdeki ilk derbide 2. haftada Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk edecek.