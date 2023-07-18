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SON DAKİKA I İşte 2023-2024 Süper Lig fikstürü! İlk haftanın programı belli oldu! Sezonun ilk derbi maçı ne zaman?

SON DAKİKA I İşte 2023-2024 Süper Lig fikstürü! İlk haftanın programı belli oldu! Sezonun ilk derbi maçı ne zaman?
18.07.2023 22:27 - Son Güncelleme: 18.07.2023 22:48

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Türkiye'de milyonlarca futbolseverin ilgiyle takip ettiği Süper Lig Fikstür Çekim Töreni Riva'da TFF'ye ait tesislerde yapıldı. Törene futbol camiasından son derece önemli isimler katılırken tüm maçların oynanacağı takvim belli oldu. Buna göre ligdeki ilk derbide 2. haftada Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

Spor Videoları

"SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?"

Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

"DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU"

Derbiler 2,5,9,11,15 ve 18. haftalarda oynanacak.

"1.HAFTA MAÇLARI"

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

DG Sivasspor - Yılport Samsunspor

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

Pendikspor - A.Hatayspor

Alanyaspor - Başakşehir

Karagümrük - Beşiktaş

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Konyaspor - İstanbulspor

Kayserispor - Galatasaray

Trabzonspor - Antalyaspor

"İLK DERBİ GALATASARAY-TRABZONSPOR"

2. hafta | Galatasaray-Trabzonspor

5. hafta | Trabzonspor - Beşiktaş

9. hafta | Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta | Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta | Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta | Fenerbahçe-Galatasaray

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