Haberler Video Son dakika haberi...Beşiktaş Abdullah Avcı ile yolları ayırdı!
Son dakika haberi...Beşiktaş Abdullah Avcı ile yolları ayırdı!

Son dakika haberi...Beşiktaş Abdullah Avcı ile yolları ayırdı!

24.01.2020 19:02

Beşiktaş'ta ayrılıklar peş peşe... Son dönemde alınan sonuçlarla eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılacağı iddiaları kulislerde konuşuluyordu. Ve beklenen oldu. Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kara kartal, kısa bir süre önce futbol direktörü Ali Naibi ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. İşte Beşiktaş'taki son dakika gelişmeleri...


Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları