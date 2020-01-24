Son dakika haberi...Beşiktaş Abdullah Avcı ile yolları ayırdı! 24.01.2020 19:02

Beşiktaş'ta ayrılıklar peş peşe... Son dönemde alınan sonuçlarla eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılacağı iddiaları kulislerde konuşuluyordu. Ve beklenen oldu. Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kara kartal, kısa bir süre önce futbol direktörü Ali Naibi ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. İşte Beşiktaş'taki son dakika gelişmeleri...

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.