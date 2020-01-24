Son dakika Beşiktaş haberi... Beşiktaş son dönemde alınan kötü sonuçlarla eleştiri oklarının hedefinde olan teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kara kartal, kısa bir süre önce futbol direktörü Ali Naibi ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. İşte Beşiktaş'taki son dakika gelişmeleri...
Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.
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