MAÇ SONUCU: Antalyaspor 0-1 Aytemiz Alanyaspor ÖZET İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. İkinci yarının 64. dakikasında Aytemiz Alanyaspor forması giyen Welinton kırmızı kart ile oyundan atıldı. 10 kişi kalan Aytemiz Alanyaspor uzatma dakikalarında bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. İkinci yarının 64. dakikasında Aytemiz Alanyaspor forması giyen Welinton kırmızı kart ile oyundan atıldı. 10 kişi kalan Aytemiz Alanyaspor uzatma dakikalarında bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
9. dakikada Cisse'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat Kaplan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
23. dakikada Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Salih Uçan'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.
26. dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın noktada kazanılan serbest vuruşu Fredy kullandı. Fredy'in ceza sahasına gönderdiği ve Aytemiz Alanyaspor savunmasından dönen meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Ufuk Akyol'un şutunda top üstten dışarıya gitti.
33. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
44. dakikada ceza sahasına giren Cisse'nin sağ çaprazdan şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
64. dakikada Fredy'in savunmanın arkasına attığı uzun topa Jahovic ile Welinton hareketlenirken, Welinton topu elle önüne aldı. VAR'ın uyarısıyla hakem Alper Ulusoy, pozisyonu inceledikten sonra topu elle müdahale eden Welinton'a kırmızı kart gösterdi.
66. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Fredy'in şutu üstten auta gitti.
75. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla altı pas içinde topla buluşan Ersan Gülüm'ün vuruşu üstten auta gitti.
89. dakikada Podolski'nin uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Leschuk'un sert şutunu kaleci çeldi.
90+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Salih Uçan'ın ceza sahasına ortasında altı pas üzerinde Fernandes'in vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
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