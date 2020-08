Son dakika: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Son dakika haberine göre Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibi Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü oldu. Karşılaşma 17 Eylül'de oynanacak.

Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kura çekimi . İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Temsilcimiz, Galatasaray, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile eşleşti.



AZERBAYCAN'DA OYNANACAK!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz ve tek maç üzerinden oynanacak Galatasaray - Neftçi Bakü karşılaşmasına Azerbaycan ekibi ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY'IN ZORLU FİKSTÜRÜ!

11-13 Eylül tarihleri arasında Süper Lig'in açılış maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, 17 Eylül'de UEFA 2. Eleme Turu'da Neftçi Bakü deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılı 20 Eylül'de Başakşehir'e konuk olacak.

RAKİBİMİZİ TANIYALIM

Tam ad: "Neftçi" Peşekar Futbol Klubu

Teknik Direktör: Fizuli Mammedov

Arena/Stadyum: Bakcell Arena

Baş antrenör: Fizuli Mammedov

Başkan: Kamran Guliyev

Neftçi Bakü Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrini temsil eden, Azerbaycan'ın en ünlü ve en başarılı futbol kulübüdür.

"Neftçi" kulübü Kapaz takımı ile birlikte tüm Azerbaycan şampiyonasında yer alan iki takımdan biridir. "Neftçi" takımı ülke çapında tüm yarışlarda rekora sahiptir. Öyle ki, 8 kez Azerbaycan Premyer Ligası'na , 7 kez Azerbaycan Kuboku'na ve 2 kez Azerbaycan Süper Kupası'na sahip olmuştur. Ayrıca, takım Uluslararası çapta 1 kez Bağımsız Devletler Topluluğu Kupası'na sahip olmuştur. Bu kupa Azerbaycan futbol kulüplerinin uluslararası düzeyde kazandığı ilk şampiyonluk oldu.

2012 yılında, "Neftçi" UEFA Avrupa Ligi play - off aşamasında Kıbrıs'ın APOEL takımını iki oyunun sonucuna göre 4-2 hesabıyla yenerek yarışın grup aşamasına katılmaya hak kazanan ilk Azerbaycan takımı olmuştur.

"Neftçi" takımı kendi ev oyunlarını Bakcell Arena'da geçiriyor.

Kulüp ayrıca "Avrupa Kulüp Derneği" nin (ECA) asil üyesidir.

NEFTÇİ BAKÜ GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Neftçi Bakü güncel piyasa değeri: 7.60 mil. €

NEFTÇİ BAKÜ'DEN GALATASARAY'A ÇAĞRI

Eşleşme sonrası resmi twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Azeri temsilcisi "Sizi gözləyirik, @GalatasaraySK" dedi.

Sizi gözləyirik, @GalatasaraySK! ✌🏽



