31.08.2020 16:04

Yeni sezon öncesi hazırlık maçı Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Ümraniyespor maçı saat kaçta ne zaman? Süper Lig’e hazırlanan Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanacak mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Ümraniyespor maçı saat kaçta ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Yanıtı haberimizde…

Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Ümraniyespor maçı saat kaçta ne zaman? Yeni sezona sayılı gün kala takımlar sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak mücadelede Galatasaray ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor TFF 1.Lig'de mücadele ediyor.

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Galatasaray ile Ümraniyespor arasında oynanacak mücadele bugün saat 16:00'da başlayacak.

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın yayıncı bilgisi bulunmuyor. Maçın Galatasaray Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor.

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GALATASARAY İLK HAZIRLIK MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maça Galatasaray, Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Emre Kılınç, Ryan Babel, Mbaye Diagne 11'i ile başladı. Dokuz yıl sonra altyapısından yetiştiği Galatasaray'a dönen Arda Turan, müsabakaya kaptan olacak çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakanın ilk yarısını Diagne'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Galatasaray, ikinci yarıya Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Adem Büyük, Oğulcan Çağlayan ve Radamel Falcao 11'i ile başladı. İkinci yarıda iki takım da skoru değiştiremedi ve karşılaşma 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.