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94. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!

94. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
30.08.2020 21:16

94. Gazi Koşusu’nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call to Victory" adlı safkan kazandı. Jokey Ahmet Çelik, üst üste 6 kez yarışı kazanarak yeni bir rekor kırdı.


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