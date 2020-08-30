94. Gazi Koşusu’nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call to Victory" adlı safkan kazandı. Jokey Ahmet Çelik, üst üste 6 kez yarışı kazanarak yeni bir rekor kırdı.
94. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
30.08.2020 21:16
- 94. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
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