SON DAKİKA: Galatasaray'ın Konyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray evinde, İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Nefes kesen mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.
Saat 20.30'da başlayacak mücadele Türk Telekom Stadı'nda oynananacak. Maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed