RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Konyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu

SON DAKİKA: Galatasaray'ın Konyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu
28.04.2021 19:38
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Galatasaray'ın ilk 11'i belli...
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Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray evinde, İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Nefes kesen mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...


'in 38. haftasında , İttifak Holding 'u konuk ediyor.

Saat 20.30'da başlayacak mücadele 'nda oynananacak. Maçı hakem yönetecek. Galatasaray - maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed

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