SON DAKİKA! Galatasaray Belhanda'nın sözleşmesini feshetti

Son dakika haberine göre Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama

Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir.