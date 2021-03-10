Haberler Video Spor Videoları SON DAKİKA! Galatasaray Belhanda'nın sözleşmesini feshetti

SON DAKİKA! Galatasaray Belhanda'nın sözleşmesini feshetti

SON DAKİKA! Galatasaray Belhanda'nın sözleşmesini feshetti
10.03.2021 13:16
Ana Sayfa 01:11
Okullar yaz boyu açık olacak!
Ana Sayfa 00:53
Kuruluş Osman'ın yıldızı...
Ana Sayfa 01:58
Borsa güne nasıl başladı? 10...
Ana Sayfa 01:36
Akaryakıt alırken nelere...
Ana Sayfa 02:26
Cumartesi günleri yeniden...
Ana Sayfa 01:24
Meteoroloji İstanbul için saat...
Ana Sayfa 01:10
Osmaniye'de 5 araçlı...
Ana Sayfa 01:15
Atina’da sokaklar savaş...
Ana Sayfa 00:58
Çağatay Ulusoy ve Duygu...
Ana Sayfa 00:59
Ünlü model Karahan Çantay...
Ana Sayfa 04:48
Ömer Çelikten Yunanistan'ın...
Ana Sayfa 00:40
Mersin'deki PKK operasyonunda...

Son dakika haberine göre Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.


Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama
Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir.

Spor Videoları
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ