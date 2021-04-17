RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!
17.04.2021 18:26
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Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın dün Ankaragücü ile 2-2 berabere kalmasına sevinen Fenerbahçelilere kötü haber geldi. Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır'ın el bileğinde kırık tespit edildiğini ve genç file bekçisinin ameliyat olacağını duyurdu.


Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır'ın ameliyat edileceği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kalecinin dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirdiği belirtildi.

Acıbadem Hastanesinde yapılan kontrol ve MR sonucunda, Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık saptandığı ve ameliyat olmasına karar verildiği kaydedildi.

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