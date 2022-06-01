Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Sarı-lacivertli kulüple bir süredir görüşme halinde olan 67 yaşındaki teknik direktör, dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelmişti.

GECE SAATLERİNDE TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Son dakika... Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adam Jorge Jesus İstanbul'a iniş yaptı. Takvim.com.tr ise Jesus'u geleceğini günler önce duyurmuştu.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi son buldu... Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, devre arasından bu yana Alman teknik adamn Joachim Löw ile temaslar kurarak bu ismi İstanbul'a getirmeye çalıştı. Ali Koç, ünlü teknik adamla birçok kez görüşmeler yaptı fakat Löw, tercihini bu yönde kullanmadı.

Sarı lacivertliler sezonun ikinci bölümünde yola İsmail Kartal ile devam etse de teknik direktör arayışlarını sürdürdü. Başkan Ali Koç, bizzat Portekiz'e giderek Jorge Jesus ve ekibiyle görüşme gerçekleştirmişti. Koç'un Lizbon'da Jesus ile bir araya gelmesi, camiada ve taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın yanı sıra Portekiz'de yaşayan eski F.Bahçeli yönetici Emre Can'ın da katıldığı buluşmada taraflar prensipte el sıkışmıştı.

Nitekin sonraki süreçte görüşmeler hızlandı ve Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin teklifine ikna oldu.

PORTEKİZ BASINI DA DUYURDU: JESUS BUGÜN İSTANBUL'DA

Portekiz basını Jorge Jesus'un bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu.

67 yaşındaki teknik adamın 1 yıllık sözleşmeyi imzalamak için iki asistanı João de Deus ile Márcio Sampaio ve avukat Luís Miguel Henrique ile birlike Türkiye'nin yolunu tutacağı aktarıldı. Haberde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme klasmanından başlayacağı, hazırlıkların da bu doğrultuda gerçekleşeceği ifade edildi.

Öte yandan Jorge Jesus'un diğer yardımcıları Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarıyla birlikte İstanbul'a gelecek.

00:00'DA İSTANBUL'DA

Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u almaya giden uçak Portekiz yolunda. Portekizli teknik adam, bu gece Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek.

Jesus'un 00:00 civarı İstanbul'a ayak basması bekleniyor.

JESUS'UN MESAİSİ ERKEN BAŞLAYACAK

Katar'daki Dünya Kupası, sıcaklığının yüksek olması nedeniyle yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'da gerçekleşecek. Avrupa'nın 5 büyük liginde 2022 / 23 sezonunun başlama tarihi açıklandı. Süper Lig'de de başlangıcı 5 Ağustos olarak belirlendi. Yine Premier Lig, Bundesliga ve Fransa Lig 1 de Ağustos'un ilk haftasında start alacak.

Bununla birlikte her yıl Eylül ayı ortasında başlayan Şampiyonlar Ligi grup maçları, 2022/23 sezonunda 6 Eylül'de açılış yapacak. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 2021/22 sezonunu ikinci sırada tamamlasıyla birlikte Avrupa maçları takviminden 5-6 hafta önce sezona başlaması garantilendi..



Jorge Jesus yönetiminde toplanacak sarı lacivertlilerin 10-15 gün içinde hazırlıklara başlaması bekleniyor.







JORGE JESUS İSTANBUL'DA

Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin görüşmelerini devam ettirdiği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Türkiye'ye geldi. Lizbon'dan havalanan özel uçakla Sabiha Gökçen Havaalanı'na inen Jorge Jesus, kendisini bekleyen özel helikopterle havaalanından ayrılıp kalacağı otele geçti. Portekizli teknik adamın gelecek günlerde Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.