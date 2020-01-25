CANLI İZLE | Fenerbahçe Başakşehir maçı CANLI anlatım İZLE 25.01.2020 19:08

Süper Lig'in 19. haftasında Kadıköy'de zirveyi yakından ilgilendiren bir maç oynanıyor. 34 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe sahasında 36 puanla 2. sırada bulunan Başakşehir'i ağırlıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'da başlayacak, müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Fenerbahçe Başakşehir maçı beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izleme sayfasına takvim.com.tr sayfalarından ulaşabilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz. İşte, Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı anlatım izleme linki!

Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izleme sayfasına takvim.com.tr sayfalarından ulaşabilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz. İşte, Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı anlatım izleme linki!

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ANLATIMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman? Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Fenerbahçe, ligin 19. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. İkinci sıradaki rakibinin 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirve yolunda hata yapmak istemiyor. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçı muhtemel 11'ler...

Ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında da serisini devam ettirmeye çalışacak.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Başakşehir maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muric.

Başakşehir: Mert - Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Demba Ba, Crivelli

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK HASAN ALİ KALDIRIM

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi tek futbolcu dışında eksik bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım, bu maçta da forma giyemeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Medipol Başakşehir karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

DEMBA BA VE BERKAY ÖZCAN YOK

Turuncu-lacivertli ekipte bu zorlu karşılaşma öncesinde iki eksik bulunuyor.

Kart cezalısı Demba Ba ve sakatlığı süren Berkay Özcan, Fenerbahçe deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak.

Berkay, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor ile oynanan maçta aldığı darbe nedeniyle burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşmuş ve ameliyat edilmişti.

BAŞAKŞEHİR, FENERBAHÇE DEPLASMANINDA ZORLANIYOR

Bugün Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, ligde rakibiyle deplasmanda oynadığı 11 maçın 8'inden mağlup ayrıldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, bugün deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Geride kalan 18 haftada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler, 36 puanla ikinci basamakta yer alırken, sarı-lacivertliler ise 10 galibiyet ile 4'er beraberlik ve mağlubiyet sonucunda elde ettiği 34 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR, ÜLKER STADI'NDA ZORLANIYOR

Başakşehir, ligde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Ülker Stadı'ndaki tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde 3-2'lik skorla alan turuncu-lacivertli takım, diğer mücadelelerde ise 8 kez rakibine mağlup olurken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

M.Başakşehir'in, Fenerbahçe deplasmanında oynadığı 11 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe: 0 - Başakşehir: 0 (2018-2019)

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 3 (2017-2018)

Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0 (2016-2017)

Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0 (2015-2016)

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0 (2014-2015)

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 1 (2012-2013)

Fenerbahçe: 4 - Başakşehir: 2 (2011-2012)

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0 (2010-2011)

Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0 (2009-2010)

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0 (2008-2009)

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 2 (2007-2008)