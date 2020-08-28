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Son dakika: Beşiktaş, Hüseyin Atakan Üner transferini duyurdu

Son dakika: Beşiktaş, Hüseyin Atakan Üner transferini duyurdu
28.08.2020 19:45

Son dakika haberi... Beşiktaş, TFF 1. Lig ekibi Altınordu'da forma giyen Hüseyin Atakan Üner'i renklerine bağladığını resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, "Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hüseyin Atakan Üner'e 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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