Fenerbahçe Alanyaspor canlı izle! Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı yayın nasıl izlenir?

28.08.2020 17:10

Fenerbahçe Alanyaspor canlı izle! Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı yayın sarı lacivertli taraftarların merak konusu oldu. Hazırlık maçlarının yayıncı bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Sarı lacivertli takım yeni transferleriyle bugün sahaya çıkıyor. Fenerbahçe’nin hazırlık maçındaki rakibi bir diğer Süper Lig ekibi Alanyaspor olacak. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor canlı izleme yolları nelerdir?

Fenerbahçe Alanyaspor canlı izle! Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında üçüncü kez sahaya çıkıyor. Fenerbahçe'nin Alanyaspor'la oynayacağı hazırlık maçının yayıncı bilgisi sarı lacivertli futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı yayın nasıl izlenir? İşte, Fenerbahçe Alanyaspor canlı izleme bilgisi!

FENERBAHÇE ALANYASPOR CANLI İZLE!

Saat 17:00'de başlayacak Fenerbahçe Alanyaspor maçı Fenerbahçe'nin resmi Youtube hesabından canlı yayınlanıyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak maçı canlı takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE RESMİ YOUTUBE HESABI İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL ÜCRETİ NE KADAR?

Fenerbahçe Youtube KATIL uygulamasında taraftarları çok özel anlar ve sürprizler bekliyor. Üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacaklar.

Taraftarlar için sunulan paketlerde bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri ve kamera arkası görüntülere erişim imkanı olacak.

FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL YAYINLARINDA NELER VAR?

1. Bağlılık Rozetleri

2. Özel Emojiler

3. Günlük Antrenmanlar

4. Maç Günü Yayınlar

5. Eğlenceli İçerikler

6. Altyapı Maçları

7. Maç Özetleri



8. Vlog çekimleri

9. Kamera Arkaları

Beyaz (5 TL / ay):

Yorumlarda ve canlı sohbette ismin yanında bağlılık rozetlerinin gösterilmesi

Canlı sohbette kullanılabilecek özel emoji

Üyelere özel videolar

Günlük antrenmanlar

Üyelere özel canlı sohbete erişim

Fotoğraf ve durum güncellemeleri

Altyapı maçları

Sarı (15 TL / ay):

Beyaz pakette sunulan ayrıcalıklara erişim

Yeni videolara daha erken erişim

Üyelere özel canlı yayın

Unutulmaz efsane maçlar

Paylaşım akışları

Lacivert (25 TL / ay):

Beyaz ve Sarı pakette sunulan ayrıcalıklara erişim

Her ay canlı yayınlar

Videolarda üyelerden bahsetme

Kamera arkası videoları