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Son dakika: Aykut Kocaman’dan istifa açıklaması

Son dakika: Aykut Kocaman’dan istifa açıklaması
01.10.2021 22:42
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Son olarak Karagümrük ile karşılaşan ve 3-1 mağlup olan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetime istifasını sunacağını açıkladı.


Süper Lig'in 8'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-1 yendi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman yönetime istifasını sunacağını açıkladı.

"NE BEN, NE KULÜP BUNU HAK ETMİYOR"
İşte Kocaman'ın açıklamarından öne çıkanlar:
8 maç 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil. Bunun bir bedeli olacak. Yönetime istifamı sunacağım. Ne ben, ne kulüp bunu hak etmiyor. Bu tip durumlarda hep şunu söyledim.

"KENDİ ADIMA VERİLECEK DOĞRU KARAR BU"
Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı kontrol etmeye çalıştım. Gidişatta sorun yoksa, benim vereceğim kararlarda son ana kadar bunu hep tuttum.

Ancak bugün ilk yarıdaki oyun ve bütün dalgalı davranış biçimi bir şeyleri değiştirme ihtimalinin imkansız demeyelim. Kendi adıma verilecek doğru karar bu...

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