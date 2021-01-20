Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesi Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda ilginç manzara

Süper Lig'de 20. haftanın en kritik mücadelelerinden birinde Sivasspor yarın evinde Feenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'ndan gelen bir görüntü şaşkına çevirdi.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maç saatinde kentte kar yağışı beklenmezken, dondurucu soğuğun etkili olacağı belirtildi. Drone ile çekilen görüntülerde maçın oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı'nda zeminin güneş gören bölümünün yeşil, gölgedeki diğer yarısının ise önceden yağan kar nedeniyle beyaz olduğu görüldü.



Ligde Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.





SAHADAN İLGİNÇ GÖRÜNTÜ: YEŞİL-BEYAZ

Dondurucu soğuğun oyuncuları zorlayacağı karşılaşma sırasında kentte kar yağışı beklenmiyor. Meteoroloji tahminlerine göre; kentte yarın sıcaklık gündüz sıfırın altında 3, gece de eksi 12 derece olacak. Koronavirüs terbirleri kapsamında seyirci alınmayacak maç öncesi Yeni 4 Eylül Stadı ve çevresinde son durum, drone ile görüntülendi. Bugün sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceyi görmesi, saha zemininde ilginç görüntüler oluşturdu. Sahanın güneş gören kısmında yeşil çimler ortaya çıkarken, gölgede kalan bölüm ise önceden yağan kar nedeniyle beyaz görüntüsüyle dikkat çekti.





REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Süper Lig'deki son 4 maçından 1 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrılan Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sivasspor, bir haftayı bay geçtiği ligde oynadığı 18 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik aldı, 5 maçı ise kaybetti. 23 puanla 12'nci sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Fenerbahçe ise 38 puanla aynı puandaki lider Beşiktaş'ın ardından averajla 2'nci sırada bulunuyor.



Ligde 29'uncu kez karşı karşıya gelecek iki ekibin bugüne kadar oynadığı 28 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, Sivasspor ağlarına 63 gol gönderirken, kırmızı beyazlılar ise sarı-lacivertli fileleri 38 kez havalandırdı. Sivas'ta oynanan 14 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ise 4 galibiyet aldı, 4 maç da berabere bitti. Fenerbahçe, Sivas'taki maçlarda 26, ev sahibi ise 22 gol kaydetti.





SİVAS'TA SAKAT VE CEZALI YOK

Sivasspor'da yarınki zorlu mücadele öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Kırmızı-beyazlıların teknik patronu Rıza Çalımbay'ın maça "Ali Şaşal Vural - Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Robin Yalçın, Max Gradel, Fajr, Claudemir, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare" 11'iyle çıkması bekleniyor.





ÇALIMBAY'DAN GÜVEN MESAJI

Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, öğrencilerine inandığını ve güvendiğini vurguladı. Çalımbay, ligde geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Kar yağışının fazla olmadığı dönemde de iyi oynadık ve ataklarımız vardı. İki takımı da tebrik ediyorum. Mükemmel şekilde mücadele etti. Çok mücadeleci bir maç oldu. Başakşehir'in de bizim de pozisyonlarımız oldu. Bizim en büyük avantajımız, golü yedikten hemen sonra golü bulmamız oldu. Bu bizim için çok iyi oldu. Maçın ikinci yarısında futbol oynamak çok zordu. Defansta hata yapmamaya çalıştık. Mücadelesinden dolayı takımımı tebrik ediyorum. Bu maç geride kaldı ama unutulmayacak güzel bir maç oldu" diye konuştu.



"GÖNÜL TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE OYNAMAK İSTERDİ"

İyi bir hava yakaladıklarının ve bunu devam ettirmeleri gerektiğinin altını çizen Çalımbay, şunları söyledi: "Fenerbahçe çok geniş bir kadroya sahip. Her hafta değişik bir kadro ile sahaya çıkabiliyorlar. Kolay bir maç olmayacak. Zor bir maç olacak ancak takımıma inanıyorum ve güveniyorum. Gönül taraftarımızla birlikte oynamak isterdi. Çok da iyi olurdu. Buradan çok iyi bir skorla ayrılmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız da bunun farkında. Haftada 3 maç oynuyoruz. Takımda yorgunluk oluyor ama biz artık alternatifli bir kadro olduk. Gayet iyiyiz. Sakatlarımız da fazla yok. İyi bir kadro ile Fenerbahçe maçına çıkacağız."



Yeni transferler Ahmet Oğuz ve Alaaddin Okumuş'u da değerlendiren deneyimli teknik adam, "Ahmet Oğuz, iyi bir oyuncu. Gençlerbirliği'nden tanıyoruz. Alaaddin ise geleceği olan bir oyuncu. Genç bir arkadaşımız. Yıllarca Demir Grup Sivasspor'a hizmet edeceğine inanıyorum" dedi.