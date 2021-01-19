Haberler Video Spor Videoları Fenerbahçeli Mesut Özil'in bu açıklaması olay 'Ben zaten takım tutmuyordum'

Fenerbahçeli Mesut Özil'in bu açıklaması olay 'Ben zaten takım tutmuyordum'

Fenerbahçeli Mesut Özil'in bu açıklaması olay 'Ben zaten takım tutmuyordum'
19.01.2021 15:49
Ana Sayfa 00:08
Sibel Can ile Hakan Ural'ın...
Ana Sayfa 12:24
Sosyolog Nur Vergin'e veda!...
Ana Sayfa 01:17
Tekirdağ'da feci kaza! Motor...
Ana Sayfa 00:38
Koronavirüse yakalanan Okan...
Ana Sayfa 01:23
4 ilde yasa dışı bahis...
Ana Sayfa 08:13
ABD'de kaosun ayak sesleri
Ana Sayfa 00:42
Kuruluş Osman 42. bölüm 2....
Ana Sayfa 03:53
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 11:01
Rothschild ailesi için çalışan...
Ana Sayfa 02:15
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis...
Ana Sayfa 04:09
Çavuşoğlu'ndan Alman...
Ana Sayfa 01:31
Kar topu oynamak isteyen...

Son günlerde spor takip etsin ya da etmesin tüm Türkiye Mesut Özil'i konuşuyor. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, formasını giydiği Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile anlaşma sağlayamadı ve sıradaki durak Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe yönetiminin yoğun mesai harcadığı bu transfer gündemin en çok konuşulan maddesi haline geldi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesinin ardından tabi ki çarşı pazar karıştı. Önce Mesut Özil'in 2009 yılında verdiği bir röportajdaki 'Takım tutmuyorum' sözler sonrasında Türk-Alman Dostluk Derneği Başkanı Adem Çukur'un 'Mesut Özil sanılanın aksine iyi bir Galatasaraylıdır' sözleri sosyal medyada dönmeye başladı. Tüm bunların üstüne Mesut'un aslan dövmesi de tuz biber oldu. Peki nedir işin aslı?


Spor Videoları