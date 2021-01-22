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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Hulk transferini açıkladı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Hulk transferini açıkladı
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Süper Lig'in 20. haftasında Karagümrük'ü deplasmanda 4-1'lik skorla geçen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç sonu yaptığı konuşmasında Hulk ile ilgilendiklerini doğrulayarak, "Kadromuzu bir forvet ile güçlendirmek istiyoruz." dedi.


Sergen Yalçın, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın sözlerini basın toplantısında doğruladı ve Hulk ile ilgilendiklerini söyledi. Sergen Yalçın, "Forvet hattını bir oyuncu ile güçlendirmek istiyoruz. Hulk düşündüğümüz bir oyuncu. Önemli bir oyuncu, tartışmaya kapalı. Herhalde kendisiyle görüşüyorlar. Şartlar bize uyarsa, bir forvet almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk için konuşmanın erken olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Şampiyonluk konuşmak için henüz erken. Çok uzun bir sezon oynayacağız. Yarışmacı takım kimliğimizle kalmak istiyoruz" diye konuştu.

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