Haberler Video Sivasspor 4 - 0 Malatyaspor MAÇ ÖZETİ İZLE (Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu İlk Maçı)
Sivasspor 4 - 0 Malatyaspor MAÇ ÖZETİ İZLE (Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu İlk Maçı)

Sivasspor 4 - 0 Malatyaspor MAÇ ÖZETİ İZLE (Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu İlk Maçı)

15.01.2020 10:16

Sivasspor kupada avantajı kaptı... Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında evinde Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi. Malatya'daki rövanş öncesi önemli avantaj elde etti. İşte karşılaşmanın özet görüntüleri...


Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında evinde Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi. Malatya'daki rövanş öncesi önemli avantaj elde etti.
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