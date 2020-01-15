Sivasspor 4 - 0 Malatyaspor MAÇ ÖZETİ İZLE (Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu İlk Maçı)

Sivasspor kupada avantajı kaptı... Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında evinde Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi. Malatya'daki rövanş öncesi önemli avantaj elde etti. İşte karşılaşmanın özet görüntüleri...
Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında evinde Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi. Malatya'daki rövanş öncesi önemli avantaj elde etti.
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