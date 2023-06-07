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Şampiyon Galatasaray'da Okan Buruk sözleşmesi uzatıldı!

Şampiyon Galatasaray'da Okan Buruk sözleşmesi uzatıldı!
07.06.2023 17:07 - Son Güncelleme: 07.06.2023 17:07

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Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un sözleşmesinin 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un sözleşmesinde bulunan opsiyonu kullanarak, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Sarı-kırmızılı takımın başına sezon başında geçen Buruk, Galatasaray'a 2018-2019 sezonundan sonra şampiyonluk sevinci yaşattı.

49 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, bu sezon Galatasaray'ın başında 36'sı Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 41 karşılaşmaya çıkarken, söz konusu maçlarda 32 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 de mağlubiyet aldı. Okan Buruk, Süper Lig'de 14 maç üst üste kazanarak bu alanda da art arda kazanma rekorunu kıran teknik direktör olmuştu.

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