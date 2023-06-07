Haberler Spor Videoları Rıza Çalımbay Sivasspor'dan ayrıldığını açıkladı | Video

Rıza Çalımbay Sivasspor'dan ayrıldığını açıkladı | Video

Rıza Çalımbay Sivasspor'dan ayrıldığını açıkladı | Video
07.06.2023 13:38

OTOMATİK OYNAT

Spor 01:03
Galatasaray 2023-2024 yeni...
Spor 00:35
Fenerbahçeli taraftarlar...
Spor 00:54
Galatasaray-Fenerbahçe...
Spor 00:20
Milli tekvandocular Nafia Kuş...
Spor 04:59
Galatasaray taraftarlarının...
Spor 00:20
Fenerbahçe tribünlerinde...
Spor 01:02
GOL | Fenerbahçe 3-0 Sivasspor
Spor 02:03
GOL | Fenerbahçe 1-0 Sivasspor
Spor 09:25
Fenerbahçe Teknik Direktörü...
Spor 01:26
Fenerbahçe Sivasspor maçında...
Spor 00:11
Spor Toto 1. Lig'de play-off...
Spor 00:11
Bodrumspor-Göztepe maçının...

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı kulüple yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı. Çalımbay, "Özellikle son 4 senemiz büyük başarılarla geçti. Bir Anadolu takımının başaramadığını başararak 3 yıl üste üste Avrupa'ya gittik ve Sivasspor'un tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandık. Bizim yaptığımız şeyler Sivasspor'un tarihinde yok." dedi.

Spor Videoları

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı kulüple yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı.

Çalımbay, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, Sivasspor'a farklı dönemlerde toplam 7 yıl hizmet ettiğini ve bunun bir antrenör için gurur verici olduğunu söyledi.

Sivasspor'da mutlu olduğu için uzun süre kaldığını vurgulayan Çalımbay, "Özellikle son 4 senemiz büyük başarılarla geçti. Bir Anadolu takımının başaramadığını başararak 3 yıl üste üste Avrupa'ya gittik ve Sivasspor'un tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandık. Bizim yaptığımız şeyler Sivasspor'un tarihinde yok." dedi.

Güzel şeyler yaptıkları Sivasspor'dan ekibiyle ayrılma kararı aldığını kaydeden Çalımbay, "Bundan önce nasıl geldiysem, çok iyi bir şekilde ayrıldıysam, bu sene de aynı şekilde ayrılmak istiyorum. Her zaman biz buraya geliriz, burada çalışırız. Hiçbir sorun yok. Şu anda ekibimle düşünürken, ayrılmanın iyi olacağına inandık. Ekip olarak bugün görevimiz zaten bitiyordu." diye konuştu.

SON DAKİKA