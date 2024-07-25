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Ruzomberok 0-2 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE (VİDEO)
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024, 22:09 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024, 22:10

Ruzomberok 0-2 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE (VİDEO)

Yeni sezonda Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmek isteyen Trabzonspor, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti. 39'uncu dakikada Trezeguet, Edin Vişça'nın savunma arkasına sarkmasıyla birlikte ceza sahasında pozisyonu tamamladı. Yeni transferlerden Cihan Çanak, son dakikada attığı nefis golle farkı ikiye çıkardı ve bordo mavililer sahadan galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Uğurcan Çakır performansıyla takdir toplarken Fırtına tur için büyük avantaj yakaladı. İşte Ruzomberok - Trabzonspor maçının kritik pozisyonları, önemli anları ve atılan goller...

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