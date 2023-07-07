Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, İspanya'da!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, İspanyol devine imza atmak için Madrid şehrine gitti. Genç oyuncuyu havaalanında Türk basın mensupları da karşıladı. Arda Güler'i Real Madrid kurmayları havaalanında karşıladı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e babası Ümit Güler, annesi Serap Güler ve bazı yakınları da eşlik etti.

F.BAHÇE TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ

Fenerbahçe'de Arda Güler bilmecesi sona erdi. Sarı-lacivertliler, genç oyuncunun transferde tercihini Real Madrid'den yana kullandığını açıkladı. İspanyol devinin bu transfer için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra 10 milyon euro bonus ödeyeceği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."